Семейный праздник отметили в Химках

В парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках состоялся праздник «Семья. Лето. Парк». Программа объединила спортивные, образовательные и развлекательные мероприятия для жителей разных возрастов.

В парке культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках прошел праздник «Семья. Лето. Парк». Аналогичные программы состоялись также в парках Величко и Дубки. Гостей ждали интерактивные площадки, творческие мастер-классы, концертная программа и активности для всей семьи.

На образовательной площадке «Тактическая медицина» участники осваивали приемы самопомощи и взаимопомощи. Представители Госавтоинспекции провели занятия в «Школе детской безопасности», а специалисты пожарно-спасательной службы показали технику и оборудование. Дети и взрослые смогли примерить боевую одежду пожарного и узнать больше о работе спасателей.

«Такие семейные мероприятия в парках — важная часть работы по развитию комфортной городской среды. Депутатский корпус всегда поддерживает такие инициативы: именно через живое общение, совместный отдых и спорт укрепляются семейные традиции и создается позитивная атмосфера в городе», — отметил депутат Валентин Герасимов.

Главным событием праздника стала концертная программа «Наши песни». Для гостей выступили Юлия Маковецкая и Наталья Белицкая, прошли барабанное шоу и танцевальные номера. Атмосферу праздника дополнили шоу мыльных пузырей и анимационная программа от артистов ДК «Родина».

Для посетителей подготовили творческие мастер-классы: гости рисовали песком на стекле, расписывали деревянные ложки и фигурки, создавали украшения из бусин. Любители спокойного отдыха смогли принять участие в сессии йоги женского здоровья.

Для детей организовали семейный квест «По следам приключений», победители которого получили сертификаты на бесплатное посещение аттракционов парка «Сказочный Бор». Также для юных участников работал бьюти-бар, а волонтеры центра «Волонтеры Подмосковья» помогали координировать площадки и активности.