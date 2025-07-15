Семейный праздник «Ночь в парке» пройдет в Дмитровском округе 19 июля

В Дмитровском округе 19 июля состоится яркое летнее событие «Ночь в парке». Гостей ждут живая музыка, творческие мастер-классы, игры и пикники на свежем воздухе.

Праздник пройдет одновременно на двух площадках: в парке имени Лямина в Яхроме и в парке «Сосновый бор» в Дмитрове с 18:00 до 22:00.

В программе выступления артистов, музыкальные сюрпризы, творческие занятия для детей и взрослых, викторины, конкурсы и уютные пикники среди природы.