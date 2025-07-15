Семейный праздник «Ночь в парке» пройдет в Дмитровском округе 19 июля

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа

В Дмитровском округе 19 июля состоится яркое летнее событие «Ночь в парке». Гостей ждут живая музыка, творческие мастер-классы, игры и пикники на свежем воздухе.

Праздник пройдет одновременно на двух площадках: в парке имени Лямина в Яхроме и в парке «Сосновый бор» в Дмитрове с 18:00 до 22:00.

В программе выступления артистов, музыкальные сюрпризы, творческие занятия для детей и взрослых, викторины, конкурсы и уютные пикники среди природы.

Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
Фото: Пресс-служба администрации Дмитровского муниципального округа
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«Выходные в парке — это прекрасная возможность провести время всей семьей, насладиться летом, искусством и общением. Приходите, заряжайтесь хорошим настроением и незабываемыми эмоциями!» — подчеркнул временно исполняющий полномочия главы Дмитровского округа Михаил Шувалов.

Мероприятие подходит для зрителей всех возрастов (0+).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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