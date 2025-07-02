Семейный квест пройдет в Черноголовке

В преддверии Дня семьи, любви и верности, 6 июля в 16:00, округ приглашает всех желающих принять участие в квесте «Родные слова». Организаторы мероприятия предлагают жителям наукограда собрать команду под названием «Дружная семья» или «Верные друзья» и отправиться в путешествие по окрестностям Южного озера.

Суть квеста заключается в том, чтобы, используя карту, найти контрольные точки, отмеченные QR-кодами, ответить на вопросы и, в конечном итоге, разгадать тематический кроссворд.

«Мы приглашаем всех желающих ощутить атмосферу праздника, укрепить семейные узы и проявить свои знания и смекалку!» — сообщили организаторы.

Все участники квеста «Родные слова» будут награждены дипломами, а самые быстрые и сообразительные команды, сумевшие первыми разгадать кроссворд, получат ценные призы. Для участия в квесте необходимо заполнить анкету по ссылке.