Семейный фестиваль «Все вместе» прошел в Истре

Фестиваль «Все вместе» от Союза многодетных семей прошел в муниципальном округе Истра. В этом году праздник объединил духовность, творчество и веселье в один яркий день.

В Истре с размахом прошел второй семейный фестиваль. На праздник приехали жители со всего муниципального округа — семьи с детьми, бабушки, дедушки и молодежь.

Фестиваль начался с крестного хода и молебна, что придало мероприятию особую духовную атмосферу. После этого стартовал красочный семейный парад, в котором приняли участие десятки семей. Его участники прошли по улицам города с флагами и шарами.

Почетные гости праздника, концертные номера с участием родителей и детей, а также творческие мастер-классы сделали день насыщенным и интересным для всех поколений.

Гостей угощали сладостями, вручали подарки и приглашали к участию в конкурсах и играх. Завершением насыщенной программы стала веселая детская дискотека.