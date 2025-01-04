Семейный фестиваль «Время чудес» пройдет в Коломне 5 января

Арт-квартал «Патефонка» в Коломне превратится в настоящий центр зимнего волшебства 5 января. Семейный фестиваль «Время чудес» подарит гостям атмосферу праздника, творчества и уюта.

В рамках мероприятия пройдут ярмарка фермерских продуктов и арт-ярмарка дизайнерских подарков — уникальные сувениры, вещи для домашнего декора, ватные игрушки ручной работы и подарочные наборы, которые станут отличным сюрпризом для ваших близких. Для гостей организуют зимние фотозоны и откроют новогоднее кафе.

Пройдут мастер-классы по созданию елочных игрушек, декоративных свечей и вкусных десертов, сказочные программы с аниматорами и аквагримом для самых маленьких гостей и финальный розыгрыш призов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.