Семейный фестиваль прошел в парке «Свердловский» в Лосино-Петровском

Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа
Фото: Пресс-служба администрации Лосино-Петровского городского округа

В рамках проекта «Крепкая семья» в парке культуры и отдыха «Свердловский» состоялся яркий семейный фестиваль «Родные, любимые». Мероприятие собрало жителей городского округа Лосино-Петровский.

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Вячеслав Градин вместе с «Молодой Гвардией Единой России» и сторонниками активно участвовали в организации пленарной, фестивальной и концертной программ, а также в торжественном награждении участников.

Жители могли заниматься спортом, участвовать в шахматных турнирах или проявить свои творческие способности, рисуя на деревянных заготовках. Любители литературы наслаждались чтением книг и разгадыванием библиовордов, а ценители ручного труда создавали закладки для книг и сажали виноград.

Завершением праздника стала зажигательная дискотека.

«Этот семейный фестиваль — яркое подтверждение нашей поддержки интересов семейных ценностей и традиций. Мы видим, как жители с радостью и энтузиазмом приняли участие в разнообразных активностях, объединившись в дружную и сплоченную семью», — отметила куратор партийного проекта «Крепкая семья» Вера Алексеева.

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