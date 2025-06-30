Тренировка по самбо прошла в парке Павловского Посада

В рамках празднования Дня молодежи в Центральном парке состоялась открытая тренировка по самбо, дав старт серии подобных мероприятий по всему Подмосковью. Руководил тренировкой заслуженный мастер спорта России по самбо и дзюдо Игорь Деркачев.

Под его руководством как новички, делающие первые шаги в мире борьбы, так и более опытные спортсмены совершенствовали свое мастерство, осваивая базовые приемы самбо: броски, захваты, удержания и болевые действия.

«Для нашего округа развитие спорта всегда было приоритетом. Мы стремимся создать такие условия, при которых каждый ребенок мог заниматься спортом. Самбо как часть национальной культуры отлично подходит для этого», — сообщил Игорь Деркачев.

С момента открытия Федерации дзюдо и самбо в Павловском Посаде данным спортивным направлением в округе занимается более 170 человек. Начиная с 2022 года в различных локациях округа — парках, школах, на пляжах — было проведено уже 36 открытых тренировок.