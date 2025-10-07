Семейный фестиваль прошел в Наро-Фоминском округе

Центром осеннего праздника стала зона отдыха «Горчухино». Территория превратилась в сказочный городок, где каждый мог найти занятие по душе.

Для гостей фестиваля организовали ярмарку авторских украшений, игрушек и подарков, провели разнообразные мастер-классы, где дети и взрослые увлеченно осваивали народные промыслы. Кто-то впервые пробовал лепить горшки на гончарном круге, другие знакомились с азами кузнечного дела. А вокруг большого самовара за чашкой чая рождались новые знакомства и общие воспоминания.

Главным событием фестиваля стал симпозиум скульпторов. Творцы из разных стран представили новые работы на тему «Сказки русских писателей». У каждого гостя была возможность пообщаться с создателями фигур.

«Мы увидели, как по-настоящему оживают русские сказки. Выставка скульптур от мастеров со всего мира показала — наш культурный код вдохновляет и объединяет жителей Наро-Фоминского округа», — отметил руководитель муниципалитета Роман Шамнэ.

Он добавил, что лучшей оценкой работы организаторов стали искренний блеск в глазах детей и улыбки старшего поколения. «Ради этого и стоит продолжать делать проекты, где живая культура становится частью современного семейного отдыха в нашем округе», — подчеркнул Роман Шамнэ.