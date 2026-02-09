Семейный фестиваль пройдет в парке Серпухова 14 февраля

Мероприятие «Тепло» станет главным событием недели и состоится в Парке имени Олега Степанова с 14:00 до 17:00. Гостей ждут увлекательные активности.

В течение недели, с 9 по 15 февраля, в городских парках также будут проходить занятия скандинавской ходьбой, развлекательная программа «Танцуй в парке» и творческие мастер-классы.

В рамках фестиваля «Тепло» гостей ждет насыщенная программа. Организаторы проведут акцию «Кружка-подружка», для участия в которой нужно принести свою кружку для глинтвейна, а также конкурс зимней верхней одежды «Мода из комода» и фотоконкурс «Зима в Серпухове 2026». На территории парка будут работать лотерея, уютная чайная станция, гриль-зона, ярмарка местных мастеров, а также состоится праздничный концерт и флешмоб.

Фестиваль «Тепло» является традиционным событием и визитной карточкой Серпухова. Он проводится уже в восьмой раз в рамках общеобластного проекта «Зима в Подмосковье». Главная цель мероприятия — объединение жителей через творчество, общение и совместный досуг.