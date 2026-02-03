Фестиваль «Тепло» пройдет в Серпухове 14 февраля

В парке имени Олега Степанова 14 февраля состоится восьмой ежегодный фестиваль «Тепло». Мероприятие, ставшее традицией и визитной карточкой городского округа, проходит в рамках проекта «Зима в Подмосковье».

В этом году дата проведения совпадает с Днем всех влюбленных. Организаторы ставят своей целью объединение жителей и гостей городского округа через творчество, общение и активный досуг.

«Гостей фестиваля ожидает интерактивный блок: творческие мастер-классы, сценическая программа, интерактивные зоны и территория комфорта. Особое место на фестивале займет ярмарка мастеров. Это уникальная площадка для локальных брендов и ремесленников, где посетители смогут приобрести эксклюзивные изделия ручной работы: от авторских украшений до уютных предметов декора», — отметили организаторы.

Вход свободный.