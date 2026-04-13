Семейный фестиваль по большому теннису прошел в Солнечногорске

В ФОКе «Поварово» имени Бориса Михайлова 11 апреля состоялся семейный фестиваль по большому теннису. В нем приняли участие около 120 человек разных возрастов, включая спортсменов и новичков.

Площадка физкультурно-оздоровительного центра на один день объединила детей, родителей и любителей активного отдыха. Программа включала турниры, эстафеты и обучающие занятия для тех, кто только начинает знакомство с теннисом.

Гости смогли попробовать свои силы в игровых форматах и получить базовые навыки на мастер-классах. Отдельный интерес вызвали развлекательные конкурсы, в том числе состязание на самый громкий «теннисный» крик.

Организацию обеспечил теннисный клуб «Триумф», который работает на базе центра. Его основала дипломированный тренер Екатерина Беляева при поддержке администрации округа. Сейчас в клубе занимаются более 25 детей в бюджетных группах и свыше 100 взрослых.

«Я с детства играю в большой теннис, он подарил много ярких событий в моей жизни. Мы открывали клуб, чтобы этот спорт стал доступен жителям Солнечногорска. Очень приятно видеть их прогресс. В планах — к лету набрать подростковую группу, провести благотворительные турниры и детский лагерь». — отметила Екатерина Беляева.

Поддержку оказали местное отделение партии «Единая Россия» и Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска. По словам депутата Совета депутатов округа Алексея Захарова, такие инициативы способствуют развитию интереса к спорту среди молодежи.

«Поварово всегда славилось сильными спортсменами. Такие семейные форматы помогают вовлекать детей и подростков в занятия спортом и формируют здоровые привычки», — сказал он.

По итогам участникам вручили кубки, медали, грамоты и памятные подарки.