Семейный фестиваль футбола прошел в Балашихе

На стадионе «Метеор-Пехорка» в Балашихе состоялся яркий и динамичный семейный фестиваль футбола, который собрал любителей спорта всех возрастов. В этом увлекательном мероприятии приняли участие команды от предприятий города, которые соревновались в различных спортивных дисциплинах и активно поддерживали дух здорового образа жизни.

Среди почетных гостей фестиваля была член фракции «Единая Россия», координатор партийного проекта «Крепкая семья» Марина Жирова. Она отметила важность спорта для укрепления семейных связей.

«Спорт — это не только физическая активность, но и прекрасная возможность для семейного единения, воспитания командного духа и укрепления здоровья. Сегодня мы видим, как дети и взрослые с удовольствием участвуют в соревнованиях, заряжаются позитивом и доказывают, что спорт может быть по-настоящему семейным делом», — сказала Марина Жирова.

Программа фестиваля включала соревнования по футболу, лазертаг и спортивные эстафеты. Мероприятие стало настоящим праздником для всех участников, подарив заряд бодрости, положительных эмоций и возможность провести время в кругу семьи и друзей.

Партия «Единая Россия» в рамках проекта «Крепкая семья» поддерживает такие инициативы, поскольку они способствуют гармоничному развитию общества и формированию крепких семейных ценностей.