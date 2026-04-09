Семейный фестиваль для будущих родителей прошел в Красногорске

Рождение ребенка — самый ответственный и важный этап в жизни будущих родителей, и без подготовки и поддержки опытных профессионалов узнать все тонкости нежного и сокровенного таинства непросто. В преддверии Дня беременных в Красногорской женской консультации состоялся ежегодный семейный фестиваль «Беременность. Роды. Детство».

Будущих родителей познакомили с условиями предоставления услуг женской консультации и родительного дома. Провели ряд лекций, рассказали о партнерских родах, методах обезболивания, об оказании первой помощи младенцу. Участники получили много актуальной и полезной информации. Также были организованы мастер-классы и практические тренинги, направленные на укрепление знаний и навыков будущих пап и мам.

Представители загса рассказали, как и где можно оформить документы новорожденного прямо в Красногорском роддоме. По их словам, сотрудники обеспечивают деликатное сопровождение процедуры, позволяя мамам заниматься здоровьем и уходом за малышом, одновременно получая первые официальные документы ребенка.

Фестиваль стал не только праздником, но и важной образовательной площадкой для семей.