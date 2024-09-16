Семейные спортивные соревнования провели ко Дню города в Мытищах

Спортивные соревнования для семей открыли День округа Мытищи. Участники состязались в двух видах — эстафете и стритболу.

Праздновать День города в Мытищах начали со спортивных мероприятий. Эстафету и соревнования по стритболу среди семейных команд в день городского округа Мытищи посвятили Году семьи в Российской Федерации, состязания прошли на площади Дворца культуры «Яуза».

Участники эстафеты продемонстрировали силу удара на груше, сдали нормы ГТО, прошли полосу препятствий и показали знания по истории Мытищ. Команды любителей стритбола также собрались большим составом на площади.

Победу в семейной эстафете одержала команда «Ловкие», вторую ступень пьедестала заняли «Черепашки», тройку лидеров замкнули «Шустрые котики».

Команда стриболистов «Раз, два, три» стала сильнейшей с этом виде спорта. Второе место заняла команда «Михайлюк и К», бронзу получили участники из «Командос». Лучшим капитаном признали Анастасию Гордову.

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