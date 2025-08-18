Семейные спортивные соревнования прошли в Лобне

Ежегодный праздник «Мама, папа, я — спортивная семья!» состоялся на стадионе «Москвич» в Лобне. В нем поучаствовали 25 команд.

Лучшими в категории «Семья» стали команды «Бойкая7я» и «ЗОЖ», а также семья Егоровых. Победителями в категории «Многодетная семья» оказались команды «Родные» и «Владыка», а также семья Щербаковых.

Специальные призы получили еще шесть семей. Команду Полевых отметили как самую сплоченную, сборную «Ладошки» наградили ща волю к победе, команда «Умнички» получила приз за креативность, семья Родыгиных — за быстроту, Егоровых — как самая молодая, Щербаковых — как самая большая.

Победителям вручили ценные призы, включая ноутбуки, электросамокаты и палатки.

Кроме того, активисты Центра боевых искусств «Молодая гвардия» провели совместную тренировку с другими городскими секциями. Состоялись и открытые тренировки по тхэквондо и джампингу.