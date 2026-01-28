Семейные соревнования по хоккею прошли в Мытищах

Традиционный праздник семейного хоккея «Битва поколений» состоялся на центральном катке у дома культуры «Яуза». Участников соревнований поздравил начальник управления по физической культуре и спорту администрации округа Дмитрий Герман.

Юные спортсмены, их родители и гости собрались на льду, чтобы провести незабываемый день. Организаторы подготовили множество увлекательных испытаний и конкурсов, а победители получили памятные призы.

Участники с большим энтузиазмом осваивали новые аспекты хоккейной игры. Главным наставником турнира стал Виктор Шалимов — олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта СССР. Гостям предоставилась возможность получить автограф у легенды отечественного хоккея.

Завершился день матчем между дворовыми командами «Вымпел» и «Метеор». В смешанных пятерках на лед вышли как родители, так и дети. Хотя точный счет игры быстро забылся, все запомнили атмосферу зимнего праздника, дух спортивного соперничества, семейное единство и отличное настроение.