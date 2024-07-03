Семейные соревнования по футболу «Да! Мы в спорте» пройдут в Химках

Футбольный турнир «Да! Мы в спорте» организуют на площадке у торгово-развлекательного центра МЕГА в Химках. Бороться за победу будут восемь женских команд. Также участие в соревнованиях примут дети спортивных мам.

На поле выйдут 50 спортсменок. Они организуют открытую тренировку: покажут простые упражнения и научат разминаться с мячом. Затем пройдут товарищеские игры между командами любителей, а победители получат памятные призы.

Напомним, что ранее в Химках прошел масштабный турнир между командами спортивных мам «МамСити», «Кутузово» и «НеМамкай». Участие в нем приняли свыше 30 футболисток.

К сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне, отметил губернатор Андрей Воробьев. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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