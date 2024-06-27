Семейные мастер-классы прошли в историко-художественным музее в Мытищах

Проект «Лето в Подмосковье», организованный Мытищинским историко-художественным музеем, вызывает большой интерес среди жителей города. Мастер-классы проходят как в помещении самого музея, так и на открытой площадке Центрального парка культуры.

На мастер-классах можно узнать, как можно задекорировать подставку для мобильного телефона, расписывая ее акриловыми красками, изготовить народную игрушку из лыка, писать гусиными перьями тексты старинной азбукой глаголицы или создать уникальные бутоньерки. Эти мероприятия особенно популярны среди детей из летних лагерей на базе местных школ.

Напомним, что очередной мастер-класс под названием «Что написано пером» состоится 29 июня. Также 6 июля с 12:00 до 14:00 запланировано мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности. Участники смогут изготовить бутоньерку с символом праздника.

Для участия необходимо зарегистрироваться через форму заказа экскурсии на сайте музея.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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