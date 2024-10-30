Семейную пару из Лосино-Петровского поздравили с золотым юбилеем свадьбы

Юрий и Татьяна Макеевы отметили 50-ю годовщину со дня свадьбы. С этой знаменательной датой супругов поздравил глава Лосино-Петровского городского округа Сергей Джеглав.

Юрий Макеев работал в службе внешней разведки и является ветераном труда. Его супруга Татьяна посвятила жизнь преподаванию в Московском университете высшего профессионального образования, имеет звание кандидата педагогических наук.

В день юбилея за большим праздничным столом собралась вся многочисленная семья Макеевых. Супруги вырастили сына и дочь, а сейчас воспитывают шестерых внуков. Юрий Дмитриевич и Татьяна Архиповна пронесли свою любовь и верность через десятки лет и по-прежнему относятся друг другу с теплотой и нежностью.

Сергей Джеглав вручил юбилярам поздравительный адрес, цветы и подарки. Руководитель муниципалитета пожелал семье Макеевых вечной любви, счастья и взаимопонимания.

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