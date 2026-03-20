Семейное проживание и еда в номер. Чем еще известен перинатальный центр в Видном

В Видном работает один из лучших перинатальных центров России. Как выглядят палаты, показал 360.ru.

«Если вы хотите мягкие роды с минимальным вмешательством, вам сюда. Здесь делают все, чтобы уменьшить боль. При схватках возможны вертикальные роды и роды в воду», — рассказали в сюжете.

В центре применяют уникальные методики лечения различных патологий. Здесь выхаживают недоношенных детей весом от 500 граммов. Реабилитация младенцев напоминает санаторий: грудничковое плавание, лечебная физкультура и лежание в специальной кровати, как у космонавтов.

Ранее в Видновском перинатальном центре произошел редкий случай. Во время планового осмотра у 25-летней женщины нашли восемь дермоидных кист на яичнике. Врачи в плановом порядке провели операцию и убрали все образования. Хирургическое вмешательство прошло без осложнений.