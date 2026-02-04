Женщину с множественными кистами яичника спасли в перинатальном центре в Видном

Необычный медицинский случай произошел в Видновском перинатальном центре во время профилактического осмотра. У 25-летней пациентки на плановом ультразвуковом исследовании обнаружили сразу восемь дермоидных кист яичника.

Такие образования относятся к доброкачественным и появляются еще при рождении, но долгое время могут никак себя не проявлять. Речь идет о плотных капсулах, внутри которых могут находиться волосы, жировая ткань, а иногда даже фрагменты костей и зубов.

Чтобы точно понять картину и выбрать правильную тактику лечения, специалисты направили пациентку на магнитно-резонансную томографию. После уточнения диагноза врачи в плановом режиме провели операцию и убрали все образования. Хирургическое вмешательство прошло без экстренных ситуаций и осложнений.

«Дермоидные кисты крайне редко встречается у молодых женщин. Чаще всего обнаруживаем одну-две кисты, а здесь сразу восемь образований. Их мы удалили лапароскопическим методом, то есть через небольшие проколы. В результате все прошло успешно, все репродуктивные органы сохранены», — рассказал заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.

Пациентку уже выписали из стационара, она продолжает наблюдаться у врача-гинеколога амбулаторно.

Врачи напоминают, что регулярные осмотры важны для всех женщин, даже если у них ничего не болит. Посещать гинеколога стоит хотя бы раз в год, а при наличии заболеваний — так часто, как советует врач.

Практика показывает, что патологии, обнаруженные на ранней стадии, поддаются корректировке гораздо проще.