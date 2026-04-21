Семейное фермерское хозяйство «Аленкин луг» стремится к разведению племенных коз

В деревне Загорье, Истринский район, развивается крестьянско-фермерское хозяйство «Аленкин луг». Основатели фермы, Елена и Сергей Барабановы, занимаются животноводством и ставят перед собой цель — увеличить поголовье высокоудойных коз зааненской породы в России.

Эта швейцарская порода известна своим высоким удоем: одна коза производит около 5–8 литров молока в день. Молоко обладает приятным сливочным вкусом и не имеет неприятного запаха.

На данный момент на ферме около 50 голов, в том числе два производителя: один из Голландии, другой — племенной из России. Помимо коз, здесь разводят романовских овец. Животных продают, а из козьего молока делают разнообразные продукты: сыры, творог, масло, глазированные сырки, конфеты и сгущенку.

Ферма успешно вышла на самоокупаемость благодаря государственной поддержке и субсидиям. Теперь «Аленкин луг» планирует получить племенное свидетельство на стадо, что станет новым этапом в развитии хозяйства.

При въезде на ферму находится загон с лошадьми, которых основатели фермы спасли со скотобойни. В перспективе планируется обучать детей конному делу.

Также фермеры рассчитывают развивать агротуризм и привлекать инвестиции для дальнейшего расширения.