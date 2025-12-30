Семейная «Мастерская Деда Мороза» прошла в Серебряных Прудах

В преддверии Нового года культурный центр «Наследие» наполнился атмосферой творчества. Здесь прошла новогодняя акция «Мастерская Деда Мороза» — мероприятие, которое объединило детей, их родителей и волонтеров, создав атмосферу заботы и праздничного волшебства.

«Особое внимание было уделено семьям с детьми, многодетным и малообеспеченным семьям, а также, что особенно важно, семьям участников специальной военной операции. Одновременно с этим, мероприятие было направлено на укрепление семейных ценностей, создание традиций совместного творчества и формирование у подрастающего поколения чувства патриотизма через осмысленную и созидательную деятельность», — сообщили организаторы.

Преобразившийся в настоящую рождественскую сказку зал культурного центра «Наследие», украшенный мерцающими гирляндами, мишурой и новогодними символами, стал идеальной площадкой для воплощения творческих идей. Здесь, под руководством волонтеров, дети вместе с родителями создавали самые разнообразные новогодние сувениры, уникальные елочные игрушки и яркие праздничные открытки.