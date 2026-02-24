Семейная лыжная эстафета прошла в Балашихе

Соревнования посетил начальник окружного управления по физической культуре, спорту и работе с молодежью Никита Тарасевич. «Сложно переоценить важность такого мероприятия, когда в современном мире не так часто получается собраться вместе с семьей. А спорт — это отличный повод для совместного досуга», — отметил он.

По итогам состязаний команды-участницы смогли заработать дополнительные баллы в зачет для своей школы.

В этом сезоне БШЛ запустила новый формат соревнований — «специальные мероприятия», участвовать в которых дети могут вместе с родителями. Будут проходить турниры по легкой атлетике, лыжным гонкам и плаванию.

В 2023 году Балашиха стала пилотной площадкой Единой школьной лиги. В 2024 году к проекту присоединились еще 12 городов Московской области. Балашихинская школьная лига в прошлом сезоне расширила дисциплины. К футзалу, баскетболу 3×3, волейболу и шахматам добавились танцы, КВН, медиа и математические бои, а также военно-патриотическая игра «Зарница 2.0». Во втором сезоне БШЛ охватила более 5000 учеников из 38 школ округа.