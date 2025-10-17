Семейная ация по посадке деревьев прошла в Шатуре

День отца отмечается в России в третье воскресенье октября. В преддверии праздника на территории нового корпуса шатурского лицея заложили березовую аллею.

В семейной акции приняли участие ученики лицея, их отцы, депутаты окружного совета, директор образовательного учреждения Александр Кошелев и педагоги-мужчины. Вместе они выполнили разметку земельного участка, подготовили почву. Взрослые показали школьникам, как правильно сажать деревья, поливать их и делать приствольный круг.

Участники мероприятия посадили 12 молодых берез. Новая аллея получила название «Отцовский парк» и станет символом крепких семейных традиций. Ухаживать за деревьями будут ученики корпуса «Перспектива» шатурского лицея.

Подобные акции партия «Единая Россия» проводит по всей стране. Их цель — укрепление роли отца в воспитании детей и поддержка семейных ценностей.