Семье Надейкиных из Чехова вручили орден «Родительская слава»

В Подмосковье 26 ноября состоялось значимое событие, приуроченное ко Дню матери. В рамках торжественного приема были отмечены заслуги многодетных семей, чья ежедневная работа и безграничная любовь к детям служат ярким примером для общества.

Одним из важнейших событий вечера стало награждение семьи Надейкиных из Чехова. Наталья и Александр, которые воспитывают девятерых детей, были удостоены ордена «Родительская слава».

Эта награда стала символом глубочайшего уважения к их труду, терпению и душевной силе.

Дети Надейкиных не только окружены заботой в семье, но и активно проявляют себя в учебе и творчестве. Они регулярно становятся победителями и призерами олимпиад, а также вносят большой вклад в культурную жизнь округа.

Ребята занимаются в «Чеховской детской школе искусств», являются талантливыми музыкантами и участниками инструментального ансамбля «Сюрприз», который неоднократно добивался успехов на конкурсах не только муниципального, но и регионального уровня.

Соцзащита Чехова поздравила семью Надейкиных с получением заслуженной награды и выразила надежду на то, что их пример вдохновит других жителей округа и всего Подмосковья.

В Министерстве социального развития региона напомнили, что орден «Родительская слава» положен родителям или усыновителям, которые заключили официальный брак или воспитывают семь и более детей — граждан России.