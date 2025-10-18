Семь водоемов очистили в Люберцах в 2025 году

В городском округе Люберцы завершили программу очистки водоемов на 2025 год. Специалисты очистили семь прудов от бытового мусора, тины и топляка.

Работы выполняли с помощью экскаваторов-амфибий. Помимо этого, специалисты окосили берега и убрали сухостой. От мусора очистили Верхний пруд в Дзержинском, Баулинский пруд в Островцах, Островецкое озеро, Директорский пруд, Токаревский пруд на Старой улице и участок реки Пехорки.

По словам главы городского округа Люберцы Владимира Волкова, работы провели на тех водоемах, которые выбрали сами жители.

«По результатам голосования на портале „Добродел“ по региональной программе специалисты привели в порядок Токаревское озеро в поселке Чкалово — за него голоса отдали более 1,8 тысяч жителей. Расчистку водоемов продолжим в 2026 году», — добавил руководитель муниципалитета.

Отметим, что всего в прошлом году в округе облагородили 12 водоемов. По программе губернатора Московской области Андрея Воробьева в муниципалитете завершили очистку реки Македонки в пределах Малаховского озера.