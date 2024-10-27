Семь участков дорог отремонтировали в двух поселках Люберец в этом году

Участки дорог отремонтировали в поселках Малаховка и Томилино. Всего работы провели более чем на двух километрах покрытия.

Дороги отремонтировали по просьбе жителей поселков. Площадь обновленных участков составила более 9,6 тысячи квадратных метров.

«В этом году в округе обновили 10 участков дорог общей протяженностью более 8,5 километра. Дополнительно в Малаховке отремонтировали пять участков протяженностью 1774 метра и площадью более 8,7 тысячи квадратных метров. Работы велись на улицах Лихачева, Красковский обрыв, Полевой, 2-я Красная Заря, Поселковой», — сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Он также отметил, что еще два участка дорог обновили в поселке Томилино. Просьбы по ремонту этих участков жители озвучили на встречах в формате выездной администрации.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».