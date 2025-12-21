Семь студентов из Люберец победили на конкурсах профмастерства

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков провел встречу с воспитанниками местного техникума. Он поздравил их с победами на конкурсах.

Торжественная церемония награждения прошла в техникуме имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Ю. А. Гагарина. Глава муниципалитета поблагодарил за вклад в подготовку студентов директора учреждения Ольгу Клубничкину, генерального директора АО «НПП „Звезда“ имени академика Г. И. Северина» Сергея Позднякова и наставников студентов.

«Сегодня встретились с ребятами, которые стали лучшими на конкурсах профмастерства, и их наставниками. Уверен, что эти победы — лишь малая часть достижений, которые ждут ребят в жизни. Главное, чтобы рядом всегда были такие мудрые наставники и верные друзья», — сказал Владимир Волков.

Чемпионом России в компетенции «Ремонт беспилотных летательных аппаратов» Национального чемпионата профессионального мастерства «Профессионалы» стал Евгений Белик. Лучшим в компетенции «Эксплуатация беспилотных авиационных систем» международного чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек: навыки будущего» стал Никита Киселев.

Кроме того, Михаил Кокая победил в военно-прикладных дисциплинах БПЛА на международном форуме беспилотных аппаратов всех сред «Крылья Сахалина». Медали за второе место получили Александру Меликяну, Ивану Корнееву и Ивану Горбатюку в разных компетенциях. Бронзу завоевал Тимофей Жеглов.