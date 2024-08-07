Семь новых центров образования откроют в Мытищах в сентябре

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Четыре школы и три детских сада откроют в Мытищах в сентябре. Новые школы суммарно рассчитаны почти на пять тысяч учащихся, а учреждения дошкольного образования — на тысячу мест.

Всего в этом учебном году в школы округа придет порядка 47 тысяч человек, это на 4,2% больше, чем в прошлом.

Напомним, в городском округе Мытищи работает 43 образовательных учреждения, в которых трудятся шесть тысяч педагогов. В сентябре к ним присоединятся 22 новых специалиста, которые прошли обучение по целевым договорам.

«Работа с молодыми специалистами — одно из приоритетных направлений в деятельности образовательных учреждений округа. В них работает 187 преподавателей со стажем работы до трех лет. Особое внимание уделяется подбору кадров в школы-новостройки и дошкольные отделения», — рассказала заместитель главы городского округа Мытищи Ольга Сидоркина.

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Также по договорам с вузами различных регионов страны трудоустроены 27 педагогов и еще 48 дали предварительное согласие на работу.

«В школе № 14 подбор педагогов завершен на 100%, в школах № 32, 26 и гимназии № 33 к 1 сентября вопрос будет полностью решен. Что касается подбора кадров для дошкольных отделений, работа продолжается», — добавила Сидоркина.

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