Семь мест для крещенских купаний обустроят в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Специальная комиссия осмотрела традиционные места омовения на Крещение Господне на территории Солнечногорска. По итогам ее работы утвердили семь мест для купаний.

Изначально было запланировано 10 площадок, однако из-за слишком тонкого льда, представляющего опасность для массового пребывания людей, приоритетом остается безопасность. В соответствии с рекомендациями МЧС иордани на водоемах оборудуют только с заходом с берега, и не все водоемы для этого подходят. В результате количество мест сократилось до семи. Центральной площадкой для омовения по-прежнему осталась набережная озера Сенеж.

«Главная наша задача — обеспечить свободные подходы к местам омовения, сделать так, чтобы всем желающим окунуться было комфортно. Задействуем силовой блок, спасателей, медиков. Для удобства, подходы к воде будут проложены сеном, а все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и сладостями», — отметил заместитель главы городского округа Максим Барков.

Ознакомиться с адресами мест для купаний в крещенскую ночь с 18 на 19 января можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.

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