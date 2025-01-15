Семь мест для крещенских купаний обустроят в Солнечногорске

Специальная комиссия осмотрела традиционные места омовения на Крещение Господне на территории Солнечногорска. По итогам ее работы утвердили семь мест для купаний.

Изначально было запланировано 10 площадок, однако из-за слишком тонкого льда, представляющего опасность для массового пребывания людей, приоритетом остается безопасность. В соответствии с рекомендациями МЧС иордани на водоемах оборудуют только с заходом с берега, и не все водоемы для этого подходят. В результате количество мест сократилось до семи. Центральной площадкой для омовения по-прежнему осталась набережная озера Сенеж.

«Главная наша задача — обеспечить свободные подходы к местам омовения, сделать так, чтобы всем желающим окунуться было комфортно. Задействуем силовой блок, спасателей, медиков. Для удобства, подходы к воде будут проложены сеном, а все желающие смогут подкрепиться горячим чаем и сладостями», — отметил заместитель главы городского округа Максим Барков.

Ознакомиться с адресами мест для купаний в крещенскую ночь с 18 на 19 января можно на официальном сайте администрации Солнечногорска.