Семь локаций для крещенских купаний определили в Солнечногорске

К празднику Крещения Господня в 2026 году на территории Солнечногорска обустроят семь официальных точек для омовения. Жители округа смогут совершить традиционный обряд как в открытых иорданях, так и в специально подготовленных купелях.

Основной площадкой вновь станет набережная озера Сенеж, которая регулярно входит в число самых посещаемых мест Подмосковья в праздничную ночь.

«Наша главная задача — создать комфортные условия для желающих окунуться. Для обеспечения безопасности будут привлечены сотрудники силового блока, спасатели и медицинские работники. Все подходы будут оборудованы дорожками из соломы, а отдыхающих будет ждать горячий чай и сладости», — рассказал глава городского округа Константин Михальков.

Для тех, кто планирует поездку к центральной площадке на общественном транспорте, в ночь с 18 на 19 января продлят время работы автобуса № 4к. Транспорт будет следовать по особому графику: рейсы от автостанции: 22:00, 23:10, 00:30, 01:30. Рейсы от торгового центра «Выстрел»: 22:45, 23:45, 01:00, 02:15.

Полный список адресов для совершения обряда в текущем году: иордань у центральной набережной озера Сенеж (с 22:00 до 03:00); купель при Спасском храме на улице Спасская, дом 12/1 (с 00:00 до 02:00); купель в честь царевича Алексея у Покровского храма в деревне Новая (с 23:45 до 03:00); купель на Патриаршем подворье святителя Алексия в деревне Исаково (с 23:30 до 03:00); родник «Чудо архангела Михаила в Хонех» в деревне Сергеевка (с 23:00 до 01:30); купель у храма Рождества Пресвятой Богородицы в деревне Льялово (с 23:00 до 03:00); купель на территории Дома причта в поселке городского типа Голубое (с 23:00 до 02:00).