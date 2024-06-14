Семь юных жителей Солнечногорска получили паспорта в День России

Торжественная церемония вручения паспортов подросткам, достигшим 14-летнего возраста состоялась в Солнечногорске в День России. Документ, удостоверяющий личность, получили семь юных жителей округа.

В мероприятии приняли участие руководитель муниципалитета Константин Михальков и депутат Совета депутатов округа Ольга Гончар, а также представители отдела по вопросам миграции ОМВД России по городскому округу Солнечногорск

«Хочу пожелать тем мальчишкам и девчонкам, которые сегодня получили паспорта, найти свое призвание в жизни и реализовать все свои мечты. Надеюсь, каждый из них станет настоящим патриотом и достойным гражданином России», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.