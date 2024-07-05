Еще семь дворов в Химках благоустроят у концу июля

Фото: Пресс-служба администрации г.о. Химки

Семь дворов в разных микрорайонах Химок благоустроят до конца июля. Всего в этом году обновят 25 дворовых территорий.

Проведение работ по благоустройству обсудили на общегородском совещании.

«Во дворах проведут замену детских площадок, асфальтобетонного покрытия, озеленение, работы по установке камер видеонаблюдения, информационных щитов», — рассказал заместитель главы городского округа Химки Николай Батышев.

Также в Химках продолжаются работы по обновлению детских и спортивных городков. На сегодняшний день специалисты устранили более тысячи дефектов на игровых площадках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве парка Мира в Коломне. По его словам, завершить работы планируют к августу.

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