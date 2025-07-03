Семь детских игровых площадок обновят в Ленинском округе в 2025 году

В Ленинском городском округе начались работы по обновлению детских игровых площадок в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». Первым объектом стала площадка в поселке Развилка у домов № 38 и № 39, которая модернизируется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

В настоящее время специалисты занимаются демонтажем старого оборудования и покрытия. По словам главы округа Станислава Каторова, к концу лета здесь появится современный игровой комплекс площадью 450 квадратных метров, включающий девять малых архитектурных форм: зоны для активных игр, песочницу, качели и другие элементы.

Кроме того, на территории обустроят новые пешеходные дорожки, проведут озеленение и установят энергоэффективное светодиодное освещение.

В 2025 году планируется обновить семь детских площадок по всему Ленинскому округу. Помимо Развилки, работы пройдут в Видном на улице Березовая, 9, Дрожжине, Суханове, а также в деревнях Петрушино и Пуговичино.

Отметим, что в 2024 году уже было отремонтировано и полностью обновлено 16 детских игровых зон по просьбам жителей Ленинского округа.