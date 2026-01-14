Коммунальные службы завершили ремонт трубопровода в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

14 января на пересечении улиц Пионерской и Ленинградской в Солнечногорске зафиксировали подтопление проезжей части. Как пояснили специалисты, вода вышла из-за естественного износа участка трубопровода.

Коммунальные службы завершили откачку воды из образовавшегося котлована. Сейчас специалисты выполняют земляные работы, чтобы точно определить место разрыва и оценить масштаб повреждений.

«Основная задача — оперативно локализовать повреждение и восстановить движение на дороге, минимизировав дискомфорт для жителей. Как только место повреждения будет найдено, ремонтные бригады приступят к замене аварийного участка трубы», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Леонид Степанов.

До полного окончания ремонтно-восстановительных мероприятий проезд через перекресток будет частично ограничен.