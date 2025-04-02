Сельским старостам в Подольске вручили удостоверения и нагрудные знаки

Семь старост сельских населенных пунктов округа получили удостоверения и нагрудные знаки. Каждого из них избрали сроком на пять лет жители населенных пунктов во время собраний.

Знаки и удостоверения старостам деревень Мотовилово, Пузиково, Матвеевское, Ордынцы, Лучинское, Холопово и Сергеевка вручила заместитель главы округа Ольга Шашкова.

Марину Чухову уже на второй срок избрали жители деревни Матвеевское. По ее инициативе в населенном пункте решаются вопросы водоснабжения и водоотведения, транспортной доступности. Большое внимание благоустройству, ремонту дорог, установке уличного освещения, регулярной уборке мусора уделяет староста Сергеевки Ирина Сафронова.

Всего в городском округе интересы односельчан выражают 46 старост. Они хорошо знают все проблемы своих деревень и сел и стараются их решить, выстраивая конструктивный диалог между жителями и представителями власти.