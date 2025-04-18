Сельский клуб отремонтируют в Коломне в 2025 году

В поселке Радужный отремонтируют местный клуб. Работы должны завершить до конца этого года.

Структурное подразделение ЦДиК «Непецино» посещают свыше 400 участников творческих кружков, спортивных секций и сообществ по интересам. Это представители разного возраста.

В сельском клубе появятся современные кабинеты для занятий, большой концертный зал и фойе. Посещение учреждения будет доступным для маломобильных жителей: оборудуют специальные пандусы, расширят дверные проемы и установят необходимые приспособления.

Завершить ремонт должны к концу года. Обновления стали возможными благодаря по проекту губернатора Московской области Андрея Воробьева «Проведение ремонта объектов муниципальных культурно-досуговых учреждений в сельской местности».

Ранее мы рассказывали о том, что в Коломне демонтажные работы завершили в Центре детского творчества.