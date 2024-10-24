Сельских старост в Подольске поздравили с профессиональным праздником

В центре «Дубровицы» в Подольске состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню сельских старост. Заместитель главы округа Ольга Шашкова и председатель Совета депутатов округа Алексей Никулин поздравили старост с их профессиональным праздником.

В этот день Елена Галанова получила удостоверение и нагрудный знак, став полноправным старостой села Покров.

После официальной части мероприятия старосты разделились на команды и провели время за игрой в боулинг, что добавило празднику теплую и дружескую атмосферу.

Отметим, что на сегодняшний день в городском округе Подольск избран 51 староста. Они активно представляют интересы жителей сельских населенных пунктов и заботятся о развитии своих территорий. Благодаря их работе власти округа имеют четкое представление о том, что необходимо для улучшения и благоустройства деревень, сел и поселков.

День старост Московской области отмечается 23 октября и проводится в этом году во второй раз. Закон об учреждении этой новой праздничной даты был принят депутатами Мособлдумы 18 мая 2023 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

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