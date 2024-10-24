Сельских старост в Чехове поздравили с профессиональным праздником

В Чехове состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику сельских старост. По поручению главы городского округа Михаила Собакина, его заместитель Ирина Бадалян наградила наиболее активных старост, подчеркнув значимость их вклада в жизнь населенных пунктов и взаимодействие с муниципальной властью.

Среди награжденных был староста деревни Курниково Александр Скобеев, который отметил, что успехи селян — это результат командной работы. Он подчеркнул, что деревня процветает, и на земельные участки в ней наблюдается высокий спрос.

Кроме поздравлений, старосты получили официальные удостоверения доверенных лиц жителей. Староста деревни Чудиново Алексей Трифонов отметил растущую популярность этой должности и желание людей улучшать свои поселения. Алла Каширская, староста деревни Бершово, акцентировала внимание на важности общения с жителями и необходимости заслужить их доверие. Она добавила, что доверенные лица играют ключевую роль не только в управлении, но и в поддержании местных традиций и культурных мероприятий.

Напомним, что история института сельских старост в Подмосковье началась шесть лет назад, когда Московская областная Дума приняла соответствующий закон. На тот момент в регионе было всего 16 старост, которые выполняли важные функции местного управления в сельских населенных пунктах. Сегодня их число превысило три тысячи, и они стали ключевыми фигурами, связывающими жителей деревень с органами власти.

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