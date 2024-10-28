Сельских старост поздравили с профессиональным праздником в Воскресенске

В городском округе Воскресенск торжественно отметили День сельского старосты. Саме активные из них получили из рук главы муниципалитета благодарности.

Галина Воронкова уже три года представляет и защищает интересы жителей деревни Губино.

«Где общественность, работа какая-то, везде я. Почему-то меня всегда тянет к общественной работе», — сказала она.

Глава Воскресенска Алексей Малкин поздравил Галину Воронкову и других старост в профессиональным праздником.

«Спасибо вам огромное за ту общественную нагрузку, которую вы сами на себя из своей сознательности, из своей любви к селам, деревням взяли на себя. Вы проводники между властью и нашими жителями. Вы лучше нас знаете все нужды и проблемы населенных пунктов», — отметил Алексей Малкин.

Всего в Воскресенске насчитывают 67 сельских старост. Самых активных из них наградили благодарностями. Даже в праздник старосты решали проблемные вопросы своих сел и деревень. Чаще всего жителей волнует состояние дорог, пожарных прудов, газификация населенных пунктов и качество уличного освещения.

«Пешеходный переход около магазина и так называемого „лежачего полицейского“ сделали хорошо. Трасса оживленная, машины едут в сады, скорость они не сбавляют. Мы построили, вернее с нашей подачи построили мусоросборочную площадку. Мы увеличили количество контейнеров, которые были для жителей. Был вообще один контейнер», — рассказала староста деревни Потаповское городского округа Воскресенск Татьяна Гашкевич.

Газификация — это центральный вопрос, который сейчас волнует жителей Потаповского. Собственники домов уже собрали все необходимые документы для ее проведения, жители надеются на скорое решение вопроса.