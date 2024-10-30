Сельских старост поздравили с профессиональным праздником в Волоколамске

Глава Волоколамска встретился со старостами сельских населенных пунктов округа. На встрече их поздравили с профессиональным праздником. Также обсудили актуальные вопросы в территориях.

В мероприятии поучаствовали глава городского округа Волоколамск Наталья Козлова, заместитель главы муниципалитета Алексей Шевченко и лидеры общественного мнения. Встречу приурочили ко Дню старост сельских поселений.

Сейчас в округе работают 72 старосты. На встрече с ними обсудили вопросы, касающиеся содержания дорог в деревнях зимой, расчистки прудов и установки табличек «Водоохранная зона».

Также отметили, что в ближайшее время на официальном сайте администрации Волоколамска появится полная структура и подробная информация о подчинении населенных пунктов территориальным отделам. Жители каждой территории смогут узнать, к кому обратиться со своим вопросом.

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