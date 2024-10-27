Сельских старост поздравили с их праздником в Чехове
В городском округе Чехов поздравили сельских старост с профессиональным праздником. Их наградили грамотами, некоторые получили удостоверения доверенного лица жителей.
Сельские старосты объединяют администрацию округа и жителей, помогают в решении вопросов. Заместитель главы городского округа Чехов Ирина Бадалян поздравила их с профессиональным праздником и наградила самых активных.
«Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы у нас есть. Пусть и критически иногда подходите, это тоже нужно. Мы вам благодарны, спасибо», — сказала она.
Староста деревни Курниково Александр Скобеев — также в числе награжденных.
«Очень приятно, ну, видимо, заработал, я человек скромный. Но ничего этого не было бы — ни награждения, ни того, что сегодня происходило, — если бы не Михаил Николаевич Собакин и его команда», — подчеркнул он.
В честь праздника старостам вручили и удостоверения доверенного лица жителей.
«Сейчас тенденция к этому идет. Во всех деревнях появляется староста. Хочется с деревней сделать ее более красивой, улучшить. Из-за этого стал старостой. Деревня проголосовала», — поделился староста деревни Чудиново Алексей Трифонов.
Старостам доверяет и администрация, и односельчане. Каждый день они выполняют одну задачу — помогают своему населенному пункту.
«В первую очередь это, конечно, люди. Общение с жителями, помощь нуждающемуся населению. Староста обычно выбирается жителями, и определенное доверие, конечно, нужно заслужить», — сказала староста деревни Бершово Алла Каширская.
Роль старосты важна также в поддержании традиций, культуры и социальной структуры сел и деревень. По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе создали Ассоциацию старост. В Подмосковье их уже свыше трех тысяч человек.
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