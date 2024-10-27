Сельских старост поздравили с их праздником в Чехове

Сельские старосты объединяют администрацию округа и жителей, помогают в решении вопросов. Заместитель главы городского округа Чехов Ирина Бадалян поздравила их с профессиональным праздником и наградила самых активных.

«Я хочу поблагодарить каждого за то, что вы у нас есть. Пусть и критически иногда подходите, это тоже нужно. Мы вам благодарны, спасибо», — сказала она.

Староста деревни Курниково Александр Скобеев — также в числе награжденных.

«Очень приятно, ну, видимо, заработал, я человек скромный. Но ничего этого не было бы — ни награждения, ни того, что сегодня происходило, — если бы не Михаил Николаевич Собакин и его команда», — подчеркнул он.

В честь праздника старостам вручили и удостоверения доверенного лица жителей.

«Сейчас тенденция к этому идет. Во всех деревнях появляется староста. Хочется с деревней сделать ее более красивой, улучшить. Из-за этого стал старостой. Деревня проголосовала», — поделился староста деревни Чудиново Алексей Трифонов.