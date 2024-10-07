Сельских педагогов наградили ко Дню учителя в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Концерт ко Дню дошкольного работника и Дню учителя провели в Доме культуры в селе Ашитково. В торжественной обстановке поздравили и отметили педагогов из сельских образовательных учреждений.

Участниками мероприятия стали ветераны педагогического труда, работающие преподаватели и школьники. Работникам образования вручили благодарственные письма.

Виновников торжества поздравили депутат городского округа Воскресенск, директор школы «Траектория успеха» Анна Кузнецова и директор Культурно-досугового центра Ольга Якимова.

Также для собравшихся подготовили концерт. Творческие номера исполнили коллективы и солисты центра.

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