Сельские дороги отремонтируют в Воскресенске

В населенных пунктах муниципалитета начались ремонтные работы. Специалисты учреждения «Благоустройство и озеленение» приводят в порядок дороги, чтобы жители могли комфортно и безопасно добираться до места назначения.

На текущей неделе работы проходят в деревнях Леоново и Никольское, селе Новлянское и слободке Алешино. Специалисты действуют по графику, стараясь выполнить все качественно и в срок.

После завершения ремонта автомобилисты смогут забыть о ямах и лужах, а пешеходы — передвигаться без грязи и пыли. Повседневные поездки в город и соседние населенные пункты станут значительно комфортнее.

Специалисты по благоустройству занимаются не только дорогами. В их обязанности входит повседневное поддержание чистоты и порядка в округе: ямочный ремонт, уборка территорий, покос травы, обслуживание детских площадок и остановок общественного транспорта, обновление дорожной разметки.