Село Петрово-Дальнее в Красногорске отметило 520-летие

На празднике, посвященном 520-летию села Петрово-Дальнее в Красногорске, наградили самых активных жителей. Также для собравшихся организовали игры, хороводы, мастер-классы и другие активности.

Депутат городского округа Красногорск Олег Синицын и заведующая Дома культуры «Луч» — филиала Муниципального автономного учреждения «Культурно-досуговый комплекс „Красногорье“» Ольга Чубрь вручили благодарственные письма активным жителям и работникам, которые внесли значительный вклад в развитие села. Помимо этого, на мероприятии дипломами отметили и мастеров, которые представили свои работы на ярмарке-выставке декоративно-прикладного творчества.

Гостей праздника своими выступлениями развлекали артисты Дома культуры «Луч» и сельского клуба «Поздняково». Собравшиеся водили хороводы и участвовали в подвижных играх. Клуб «Ракетка» провел турнир по настольному теннису. Не забыли и о самых маленьких. Для них подготовили разнообразную программу с мастер-классами, катанием на лошадях и пони, а также с прыжками на батутах.