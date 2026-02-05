Сельхозпроизводителей Подмосковья пригласили на вебинары о маркировке продукции

С 1 марта все участники оборота ветеринарных препаратов должны передавать сведения о каждом маркированном товаре с использованием универсального передаточного документа. Для эффективной подготовке к таким изменениям Минсельхозпрод Подмосковья проведет серию вебинаров.

Вебинар состоится 6 февраля и начнется в 11:00. Его посвятят работе с упрощенной системой электронного документооборота для сельскохозяйственных производителей и изготовителей кормов для животных.

Семинары о маркировке ветеринарных препаратов состоятся 12 и 19 февраля.

Программа предназначена для фермеров, владельцев животноводческих хозяйств, производителей кормов и организаций, которые участвуют в обращении лекарств. Эксперты подробно объяснят требования нормативных документов, порядок их оформления и использование маркировки. Участники смогут задать вопросы и получить консультации.