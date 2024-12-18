Селфи-камеру установили на площади парка «Кривякино» в Воскресенске

Сделать фото на память теперь может каждый желающий на главной площади парка усадьбы Кривякино в Воскресенске. Там появилась специальная селфи-камера.

Устройство называется «СелфиМат». Для того, чтобы запечатлеть себя с его помощью, нужно выбрать режим съемки, сделать снимок и забрать распечатанное фото.

Фотокарточки могут быть как цветными, так и черно-белыми. Выбрать один из вариантов может каждый. Также получится сделать несколько снимков. Фото печатаются на глянцевой бумаге.

Отметим, что на главной площади парка также есть инсталляции, посвященные Новому году. Кроме того, в парке регулярно проходят тематические мероприятия благодаря проекту «Зима в Подмосковье».