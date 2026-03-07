Секретари первичных отделений партии встретились с главой округа Химки

В преддверии Международного женского дня в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошла встреча секретарей первичных отделений местного отделения партии «Единая Россия» с секретарем местного отделения, главой городского округа Химки Инной Федотовой. Участницы встречи обсудили актуальные вопросы развития округа и работы первичных отделений, а также приняли теплые поздравления с наступающим праздником.

Инна Федотова поздравила женщин с 8 Марта, отметив, что природа наделила их красотой, нежностью, неиссякаемой энергией и женской мудростью. Она подчеркнула, что женщины хранят семейный очаг, воспитывают детей, добиваются успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом неизменно прекрасными. Глава округа пожелала участницам встречи любви, семейного благополучия и чтобы каждый день приносил новые радости.

К поздравлениям присоединились лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и депутат Инна Монастырская. В преддверии праздника женщинам вручили цветы.

Депутат городского округа Химки Юлия Мамай поблагодарила за внимание и высокую оценку работы, отметив, что такие встречи особенно важны в преддверии праздника. По ее словам, это еще раз подтверждает, что вклад женщин в общественную и партийную деятельность действительно ценится.

В ходе встречи участницы также обсудили актуальные вопросы развития округа и перспективы работы первичных отделений партии.