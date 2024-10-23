Кузьминский лесопарк в Котельниках подготовили к зимнему сезону

Представители Министерства культуры и туризма Подмосковья посетили лесопарковую зону в Котельниках. Целью визита был осмотр территории и техники в преддверии зимы.

Советник министра культуры и туризма Алена Лисовская и главный инспектор сектора организации досуга в парках культуры и отдыха Марина Котова вместе с сотрудниками администрации города обсудили план областных и муниципальных мероприятий.

Зимой посетителей лесопарка ждет обширная программа. На территории будут функционировать сезонная инфраструктура и зоны для проведения различных активностей. При наступлении морозов будет залит лед для игры в хоккей и катания на коньках на многофункциональной площадке, а также подготовлены горки для катания на ледянках и тюбингах. Для любителей лыжного спорта обустроят трассу протяженностью почти три километра.

Все арт-объекты на территории будут оформлены в едином стиле «Зима в Подмосковье». Главным украшением станет сверкающая огнями новогодняя елка.

После осмотра снегоуборочной техники представители областного министерства пришли к заключению, что к зимнему сезону Кузьминский лесопарк готов.

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